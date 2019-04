Na bijna 55 jaar verdwijnt binnenkort een stukje geschiedenis in de Stationstraat in Kapellen. Superette Pollet sluit op 31 maart voorgoed de deuren. Marleen en haar man Lieven namen de zaak zo'n dertig jaar geleden over van haar ouders. Toen nog een succesvolle, en bloeiende zaak. Maar door de steedse grotere concurrentie van supermarkten en de nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Kapellen werd het voor de twee te moeilijk om de winkel open te houden.