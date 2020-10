ExxonMobil schrapt zowat 60 jobs in Antwerpen

Het Amerikaanse oliebedrijf ExxonMobil wil tegen eind 2021 zowat 320 banen schrappen in ons land. Dat heeft het bedrijf in een persbericht aangekondigd.

Bij de vestigingen in de provincie Antwerpen zijn ruim 60 en bij het hoofdkantoor in Machelen 260 banen bedreigd. 'Het streven is om directe ontslagen zoveel mogelijk te vermijden, bijvoorbeeld door pensioneringen en natuurlijke afvloeiingen, maar ontslagen zijn in het kader van het plan niet uitgesloten', stelt ExxonMobil in het persbericht. Het bedrijf verwijst naar de economische crisis - door de coronapandemie - die de petrochemische sector zwaar raakt.

3 vestigingen in de provincie

ExxonMobil heeft drie vestigingen in de provincie Antwerpen: in de haven, in Zwijndrecht en in Meerhout. In elk van die fabrieken staan ruim twintig banen op het spel. Het hoofdkantoor in Machelen, wordt met 260 bedreigde jobs het zwaarst getroffen. Het bedrijf telt in België ongeveer 2.400 directe medewerkers. Het informatie- en consultatieproces met de ondernemingsraden is gestart. Het Amerikaanse bedrijf had gisteren aangekondigd in Europa tegen eind volgend jaar 1.600 arbeidsplaatsen te zullen schrappen.