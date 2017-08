Ezeltje geboren in het Rivierenhof

Een blijde gebeurtenis op de kinderboerderij in het Rivierenhof in Deurne. Daar werd op een 1 augustus een ezeltje geboren.

Het dier kwam ter wereld net voor middernacht, onmiddellijk nadat de laatste noten van het optreden van Patti Smith in het Openluchttheater weerklonken. Het ezeltje is een mannetje en in goede gezondheid. Een naam heeft het dier nog niet. Het huppelt nu al flink naast haar moeder Roxanne in de weide van de kinderboerderij.

(foto : Provincie Antwerpen - Kinderboerderij - Ter Rivierenhof)