Facebook helpt vermiste kinderen opsporen

Facebook gaat helpen bij de opsporing van vermiste kinderen.



De sociaalnetwerksite zal in samenwerking met Child Focus een Child Alert tonen in het nieuwsoverzicht van Belgische gebruikers wanneer het leven van een vermist kind in gevaar is. Het bericht toont een foto van de vermiste en alle info die nodig kan zijn om het kind terug te vinden, zoals kledij en de plaats waar hij of zij het laatst gezien is. Eerder lanceerde child Focus ook al de nieuwe campagne in aanloop naar de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen.

(foto © Belga)