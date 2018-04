Facebook treedt op tegen 1,9 miljoen extremistische berichten

In het eerste kwartaal van 2018 heeft Facebook actie ondernomen tegen 1,9 miljoen berichten met propaganda van terreurorgansaties Islamitische Staat (IS) of al-Qaida. Dubbel zoveel als in het vorige kwartaal, zo kondigt de sociaalnetwerksite vandaag (lokale tijd) aan op zijn blog. Met 'actie ondernemen' bedoelt Facebook in de meeste gevallen verwijderen, maar voor een klein deel van de posts gaat het om het toevoegen van een waarschuwing.

Foto: Belga