Facebookgroep groeit uit tot zoekplatform voor particulieren en professionelen

Er een nieuwe online platform voor particulieren en professionelen die een zoekertje willen plaatsen. Diegene die een advertentie plaatst kan ook zelf het zoekgebied selecteren.

Krista Deckers uit Essen startte in juni 2013 op Facebook met de groep ‘Zoekertjes Essen-Kalmthout’. Dat kende een behoorlijk succes dat ze samen met Guy De Schepper een nieuw online platform lanceerde : ZOEKIZ® .

Nieuw kanaal

“Vandaag zien we soms het bos door de bomen niet meer door het vele reclamedrukwerk dat in onze brievenbus zit of de manieren waarop we naar commerciële websites of webshops worden gelokt. Door het succes van grote online-spelers blijven lokale handelaars dikwijls in de kou staan. Wij willen hen een nieuw kanaal geven om producten en diensten aan te bieden én daar ook particulieren bij betrekken”, leggen Guy en Krista uit van waar het idee van ZOEKIZ® kwam.

Facebookgroep als basis

“Als één van de eersten in onze regio startte ik in 2013 een Facebookgroep waar mensen uit Essen en Kalmthout tweedehandszoekertjes plaatsten. Het lokale aspect sprak veel mensen aan en de groep kende veel succes”, blikt Krista Deckers terug. “Dat succes had ook een keerzijde. We moesten steeds vaker mensen van buiten Essen of Kalmthout teleurstellen en we kregen veel vragen van professionelen. Zij wilden via onze groep ook de lokale bevolking bereiken. Omdat het beheer volledig op vrijwillige basis gebeurde, konden we daar niet op ingaan. Anderen volgden ons voorbeeld en begonnen ook zoekertjesgroepen op sociale media, waardoor er meer en meer overlap ontstond.”

Zoek het niet te ver

“Dit moet beter kunnen”, dacht Guy De Schepper. “Voortdenkend op de interesse van professionele gebruikers die vooral het lokale karakter van onze groep apprecieerden, werkten we onze ideeën verder uit. ZOEKIZ® brengt vraag, aanbod en informatie samen op één overzichtelijk platform. Zowel de plaatser als de eindgebruiker kan zelf het doelgebied bepalen. Particulieren, handelaars, bedrijven, verenigingen, gemeentes,… iedereen kan meedoen. Op ZOEKIZ® staan particuliere zoekertjes, maar ook acties van lokale handelaars, aankondigingen van evenementen of regionale jobs. Een gemeente kan ook belangrijke lokale info aankondigen” schetst Guy de ruime mogelijkheden van het nieuwe platform.

Iedereen welkom!

“Om de website voor iedereen toegankelijk te maken, hielden we het zo eenvoudig mogelijk zonder daarbij in te boeten aan functionaliteiten. Daarbij dachten we natuurlijk ook aan mobiele gebruikers. We maakten het hele platform progressive. Dat betekent dat de website zichzelf hervormt in een mobiele app zonder dat de gebruiker daar iets voor moet doen. Registratie en toegang zijn gratis voor iedereen. Professionele gebruikers betalen alleen voor wat ze op het platform plaatsen”, zegt Guy De Schepper.

