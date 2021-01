Faillissement Broekenpaleis NV: coronaproof liquidatie

Curator en veilinghuis Hammertime pakken uit met originele uitverkoop van broeken na faillissement ... volledig online

Na een moeilijke periode is het doek gevallen over de retail keten “Broekenpaleis nv” Deze keten bestond uit 3 vestigingen maar na een gerechtelijke organisatie bleef enkel nog de vestiging op de Bredabaan in Schoten over.

Op oudjaar eindigde het verhaal echter ook voor deze laatste vestiging en werd het faillissement uitgesproken door de ondernemingsrechtbank van Antwerpen.

Een curator werd aangesteld om de aanwezige activa te liquideren. Normaliter zou er dan ook een totale uitverkoop komen met ongeziene kortingen wat een massa volk zou lokken.

Gelet op de huidige corona problematiek en de voorgaande uitverkopen waarbij de corona maatregelen niet konden worden gegarandeerd, heeft de curator in samenspraak met veilinghuis Hammertime een coronaproof liquidatie bedacht zodat de veiligheid van ons allen niet in het gedrang zou komen.

De winkeluitverkoop zal uitzonderlijk 100% online gebeuren wat uiteraard ongezien is maar de enige correcte manier is in deze tijden.

Zo zal het veilinghuis elke broek afzonderlijk fotograferen en online veilen met een startbod van 1€ per item. Dit zijn kortingen van meer dan 99% wat wederom ongezien is. Dit zal dan ook een massa volk aantrekken maar ieder zal kunnen kopen vanuit zijn bubbel, thuis achter zijn bureau.