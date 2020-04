'Faillissement dreigt voor veel tandartsen'

Als de overheid wil dat de tandzorg blijft bestaan, moet ze over de brug komen. Dat zegt Frank Herrebout, voorzitter van de Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen (VBT). Heel wat praktijken hebben de deuren tijdelijk moeten sluiten wegens een gebrek aan materialen en ook voor de doorverwijspraktijken die wél nog actief zijn, blijft het tekort aan materialen een zeer groot probleem.

Sinds woensdag worden tandartsen die hun patiënten telefonisch verderhelpen ook vergoed door het RIZIV. 'Via die weg trachten wij een inschatting te doen van het probleem, eventueel medicatie voor te stellen en in ernstige gevallen verwijzen we door naar een praktijk die nog over voldoende materialen beschikt', zegt Herrebout. De VBT heeft triage-chartflows opgesteld die de tandartsen kunnen gebruiken bij hun tele-consultaties, fysieke behandelingen gebeuren enkel bij urgente problemen.

Het tekort aan beveiligingsmateriaal blijft echter een groot probleem voor de tandartsen. 'Het is echt rampzalig', zucht Herrebout. 'Wij zijn in ons land met 10.000 tandartsen en hebben twee weken geleden 10.000 FFP2-mondmaskers ontvangen. Eén masker kunnen we één dag dragen. Dat zegt toch genoeg? Bovendien is er ook een tekort aan schorten en gezichtsmaskers. We hebben de vraag al meerdere keren aan de overheid gesteld, maar er komt geen respons. Is de overheid ergens een strategische stock aan het opslaan? Waar gaan al die miljoenen geleverde mondmaskers anders naartoe?'

Heel wat tandartsen dreigen door de crisis financieel zwaar in de problemen te komen. 'Veel jonge collega's hebben net zware investeringen gedaan om een kabinet op te starten. De kosten lopen gewoon door, maar er zijn geen inkomsten. Ofwel is de praktijk gesloten door gebrek aan materialen, ofwel ziet ze twee à drie patiënten per dag en werkt dus verlieslatend', zegt Herrebout. 'De steunmaatregelen vanuit de overheid zijn ruimschoots onvoldoende. Er gaan binnen enkele weken of maanden lijken uit de kast vallen. Als de overheid wil dat de tandzorg blijft bestaan, ook na de crisis, zal ze nu over de brug moeten komen. We weten dat we tot 19 april moeizaam moeten werken, maar wat daarna gaat gebeuren baart ons nog meer zorgen.' Herrebout herhaalt dat hij niet begrijpt waarom de overheid er logistiek niet in slaagt om materialen naar ons land te halen. 'Charter een vliegtuig en haal dat op waar je kan. Als je dat als overheid niet geregeld krijgt, zitten we met een enorm probleem', besluit hij.