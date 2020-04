Fakkeltheater al zeker tot 31 augustus gesloten

Ook het Fakkeltheater blijft nog wat langer dicht. Daar sluiten ze al zeker tot en met 31 augustus de deuren.

Het is op dit moment nog hoogst onduidelijk wanneer de theaters en concertzalen weer zullen mogen openen. Bij het Fakkeltheater zeggen ze ook dat ze geenzins kunnen voldoen aan de richtlijn om anderhalve meter afstand te houden. Ze liggen al sinds 13 maart stil. Al het personeel is technisch werkloos en dat zal dus nog enkele maanden langer duren. De zomerkomedie 'Den Hippodroom' wordt met een jaar uitgesteld. Wie tickets had, zal gecontacteerd worden door het Fakkeltheater.

(foto Google Street View)