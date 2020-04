Fakkeltheater sluit al zeker tot eind mei 'hopelijk op 1 juni opnieuw de deuren open'

Het Fakkeltheater heeft nu al beslist om tot en met eind mei de deuren te sluiten. De voorbije weken zijn er al meerdere voorstellingen die normaal in april en mei zouden spelen, geannuleerd of verplaatst.

Het Fakkeltheater is al sinds 13 maart dicht. Er kan in deze moeilijke periode ook niet gerepeteerd worden en dus is het voor verschillende gezelschappen onmogelijk om hun producties op tijd klaar te krijgen. Wie een ticket had voor één van de geplande voorstellingen, zal door het Fakkeltheater worden gecontacteerd. Ze hopen daar wel dat ze op 1 juni de deuren opnieuw kunnen openen. De voorverkoop voor het nieuwe theaterseizoen gaat van start op 10 juni.

(foto : Google Street View)