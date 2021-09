En we gaan eruit met nieuws uit eigen huis. Vanaf morgen kan u op ATV weer kijken naar Wakker op Zondag. En we pakken daar uit met een nieuwigheidje. Want dit seizoen zullen al onze gasten ook een echte Wakker op Zondag-tas mee naar huis krijgen. En da's toch wel een hebbedingetje. Want er prijken twee fraaie werken op van Fred Bervoets. Collega Bieke ging daarom de eerste tas overhandigen aan de kunstenaar.