Familie en vrienden herdenken overleden Didier

Afgelopen vrijdag werd Patrick uit Zwijndrecht op z'n moto omvergereden door een vrachtwagen, de chauffeur pleegde vluchtmisdrijf. Zijn moto is hij kwijt, die is per total. Op wat schrammen en een gebroken pols na houdt Patrick weinig over aan het ongeval, maar dat de dader hem zomaar achterliet valt hem moeilijk. Via Facebook lanceerde z'n dochter daarom een oproep tot getuigen en hopen ze de identiteit van de dader te kunnen achterhalen.