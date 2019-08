Op vraag van het Parket van Antwerpen verspreidt de politie volgend opsporingsbericht: Op woensdag 3 juli 2019 omstreeks 16u00 werd de 40-jarige Siarhei TSIMASIUK voor het laatst gezien in de Generaal Lemanstraat in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. De heer TSIMASIUK is 1m80 lang en normaal gebouwd. Hij heeft kort bruin-grijs haar en is kalend. Hij heeft meerdere tatoeages op zijn armen alsook één aan de rechterkant van zijn hals en één met de afbeelding van een kruis op zijn linkerduim. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een kaki short, een zwarte T-shirt met opschrift “LEVI’S” en sportschoenen. De man heeft medische zorgen nodig. Aan Siarhei zelf wordt gevraagd om iets van zich te laten horen om alzo zijn naasten gerust te stellen. Hebt u Siarhei TSIMASIUK gezien of weet u waar hij verblijft, neem dan contact op met de speurders op het gratis nummer 0800/30 30 0. U kan getuigen via opsporingen@police.belgium.eu.