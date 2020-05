Familiebezoek mogelijk vanaf 10 mei, maar bloemen afhalen mag niet. “Niet logisch.”

Gisteren liet de Nationale veiligheidsraad weten dat iedereen vanaf zondag opnieuw hun moeder en schoonmoeder kan bezoeken, maar nog steeds niet naar de bloemenwinkel mag. “Nochtans kunnen de bloemenwinkels wel degelijk de social distancing garanderen, zeker als met een afhaalpunt wordt gewerkt”, zegt NSZ. Het is jammer dat de oneerlijke concurrentie met de tuincentra, die al eerder de deuren konden openen, niet is rechtgezet. Waarom mogen restaurants en zelfs tuincentra met afhaalsystemen werken en waarom mogen bloemenwinkels de bestelde bloemen niet laten afhalen in hun zaak? Onbegrijpelijk en oneerlijk.” NSZ eist bijkomende compensatie voor de bloemenwinkels die nu door de maatregelen van de regering bijkomend verlies lijden.

Twee mededelingen zijn deze gisteren niet onopgemerkt gebleven tijdens de Nationale Veiligheidsraad: de officiële heropening van de winkels op maandag 11 mei en de mogelijkheid om op 10 mei, Moederdag, de familie beperkt te bezoeken. "Deze laatste beslissing is een goed idee, maar het is voor de bloemisten heel pijnlijk.”

Sinds enkele weken roept NSZ om de bloemenwinkels toe te laten om net zoals restaurants een afhaalpunt te organiseren tijdens het Moederdagweekend. "Dit is economisch en sociaal verantwoord. Een afsprakensysteem laat toe om veel mensen te bedienen op korte tijd en toch nog respect te hebben voor de gezondheid van de mensen. Ook al is levering nu toegestaan, kunnen onmogelijk evenveel bloemen geleverd worden als er kunnen worden verkocht in de winkel. Daarom pleitte NSZ om de bloemen te laten afhalen in de winkel zelf na een afspraaksysteem. Helaas heeft de regering dit voorstel niet weerhouden en zit er niets anders op dan de bloemen te leveren met bijkomende kosten ( personeel, benzine, tijd, …).”

Bijkomende compensatie

Aangezien de maand mei gemiddeld goed voor bijna 30% van de jaarlijkse omzet en de winst ook moet toelaten om de volgende collectie van het najaar aan te kopen eist NSZ bijkomende compensatie. “Zonder die bijkomende compensatie zullen ze het niet halen”, aldus nog NSZ.

(foto Pixabay)