Een man van 37 is vanmiddag levensgevaarlijk gewond geraakt bij een gewelddadig incident in Merksem. Het slachtoffer werd plots op straat aangevallen.De feiten speelden zich af ter hoogte van het Burgemeester Jozef Nolfplein in Merksem. Een man - met psychische problemen - viel er een voorbijganger aan. Hij ging wild tekeer en gaf het slachtoffer slagen en stampen. Omstaanders keerden zich tegen de agressieveling, die deelde op zijn beurt in de klappen. Het slachtoffer was ondertussen even verderop ineengezakt. Zijn aanvaller stortte zich opnieuw op de man. De politie kon de agressieve man uiteindelijk overmeesteren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is in levensgevaar. Ook de aanvaller werd naar het ziekenhuis gebracht, hij zou zich niets van de feiten herinneren. Verder onderzoek van de lokale recherche moet duidelijk maken wat er juist gebeurd is, wat de aanleiding was en of de aanvaller zijn slachtoffer kende of een willekeurige voorbijganger te lijf is gegaan.