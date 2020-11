Faris Haroun is teleurgesteld na nederlaag: 'Scherpte ontbrak vandaag'

Antwerp-kapitein Faris Haroun kon gisteren niet voorkomen dat zijn team een 0-1 nederlaag leed tegen LASK Linz. Haroun zag dat de scherpte bij zijn ploegmaats niet helemaal aanwezig was.

'Op dit niveau moet je elke mogelijke kans grijpen', liet hij noteren. 'We wisten dat dit een moeilijke wedstrijd ging worden', begon Haroun. 'We wisten ook dat ze een fysiek spel speelden. We waren goed voorbereid. Na rust hebben ze op de counter de 0-1 gescoord. Ze zakten nadien in en wij slaagden er niet meer in de score om te buigen. Op Europees niveau moet je elk moment aangrijpen. Met een beetje meer scherpte hadden we de punten thuisgehouden. Daar ben ik zeker van. Maar die scherpte was er niet. We wisten dat we vandaag geen twintig kansen zouden krijgen. Je moet elk half kansje benutten op dit niveau, maar onze laatste actie was meestal net niet goed genoeg.'

(foto © Belga)