Faris Haroun stelt nieuw Antwerp-shirt voor samen met materiaalman en dokwerkers

Beerschot heeft een nieuwe aanwinst te pakken. Het gaat om een 18-jarige Griek, Apostolos Konstantopoulos. Hij tekende een contract voor drie seizoenen, met ook nog een optie voor een extra seizoen. Konstantopoulos is een centrale verdediger. Technisch manager Sander Van Praet: “Er was immers heel wat interesse voor de talentvolle jeugdinternational. Enkele Griekse topclubs hadden hun oog laten vallen op ‘Tolis’.” En ook buiten Griekenland was er heel wat interesse. “Logisch ook”, vindt Van Praet. “Apostolos heeft eigenlijk alles: veel voetballende kwaliteiten, hij is sterk en snel. Daarbovenop heeft hij ook nog eens heel wat flair en charisma. We kunnen zo’n jongens overtuigen om naar Beerschot te komen met het traject dat we hen voorleggen. Dat hebben we met Stipé Radic en Ismaila Coulibaly ook gedaan. Hun successen zorgen ervoor dat jonge talenten zien dat ze hier kansen krijgen.” Konstantopoulos speelde dit seizoen bijna alle wedstrijden in de Griekse Super League bij Panetolikos en kwam ook al in twee interlands in actie bij de U21 van Griekenland. Foto Beerschot