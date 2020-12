Fascinerende Expo 'REAL BODIES' komt naar Sportpaleis

De versoepelingen waartoe het overlegcomité afgelopen vrijdag besliste, maakt dat REAL BODIES, de verrijkende en intrigerende expo over de menselijke anatomie de deuren kan openen in Sportpaleis Antwerpen vanaf woensdag 16 december.

MB Presents en Sportpaleis Group slaan de handen in elkaar om deze indrukwekkende tentoonstelling voor het eerst te verwelkomen in Antwerpen. De bezoeker verkent in deze expo het leven aan de hand van twintig echte, perfect bewaarde menselijke lichamen en meer dan 200 anatomische objecten. Wereldwijd trok REAL BODIES reeds meer dan 1 miljoen bezoekers, verspreid over 14 steden.

“Wij zijn ontzettend blij dat we REAL BODIES hebben kunnen strikken. REAL BODIES biedt confronterende en tegelijkertijd enorm fascinerende galerijen die unieke perspectieven bieden, zowel op vlak van de menselijke anatomie, cultuur én emotie. Om nog maar te zwijgen van onze bijzondere toevoeging aan het einde van de expo: de “Wünderkammer”. Dit laatste kan je vergelijken met een rariteitenkabinet uit vervlogen tijden met een zeer bijzondere collectie, enkel voor onze 16+ bezoekers!”, aldus Manu Braff van MB Presents.

REAL BODIES is gebaseerd op anatomische, culturele en emotionele verhalen en transformeert de manier waarop we naar het menselijke lichaam kijken, het mysterieuze organisme dat we allemaal delen, van de eerste tot de laatste adem. Ingedeeld in verschillende galerijen wordt de bezoeker langs verscheidene thema’s doorheen de expo geleid.

Ook Jan Van Esbroeck, CEO van Sportpaleis Group, is verheugd met de komst van REAL BODIES naar Antwerpen. “Het spreekt voor zich dat we opgetogen zijn deze expo te kunnen ontvangen in het Hospitality Center van het Sportpaleis, na de afgelopen stille maanden. Dankzij REAL BODIES kunnen we opnieuw jong én oud verwelkomen en daar kijken we geweldig naar uit. We beschikken over de ruimte én expertise om dit in alle veiligheid te laten verlopen", benadrukt Jan Van Esbroeck.

Unieke kijk in de “Wünderkammer”

De laatste galerij - de “Wünderkammer”- van REAL BODIES geeft een unieke kijk op de privé-collectie van verzamelaar Leo Coolen, een wereld die zich bevindt in de schemerzone tussen wetenschap en voyeurisme. Je kan er onder meer een deel van de grootste penissencollectie ter wereld bewonderen, aangevuld met een reeks wassen afbeeldingen van oa. seksuele aandoeningen. De bezoekers staan vrij om deze laatste galerij te bezoeken of over te slaan, sowieso enkel voor 16+.

Vanzelfsprekend worden de nodige maatregelen in acht genomen om elk bezoek in alle veiligheid te laten verlopen. Zo geldt een beperking van het aantal personen dat gelijktijdig de expo kan bezoeken. We voorzien op cruciale punten dispensers om de handen te ontsmetten, de hele expo is in éénrichtingsverkeer uitgestippeld en de mondmaskerplicht is er van kracht. De medewerkers van de expo zien toe op een vlot verloop en zorgen ervoor dat de maatregelen worden nageleefd.



REAL BODIES is geopend van woensdag tot en met zondag telkens van 10u tot 18u (laatste toegang om 17u) en werkt met een beperkte capaciteit per uur. Tickets zijn enkel online verkrijgbaar via www.teleticketservice.com. De expo opent woensdag 16 december 2020 en zal lopen tot en met zondag 21 februari 2021.