FAST en PZ Antwerpen arresteren voortvluchtige die gezocht werd door Italië

In het kdader van een internationale actie tegen criminele organisaties werden, in de nacht van 1 op 2 maart, simultane huiszoekingen uitgevoerd in Italië en op vier adressen in België. Tijdens één van deze huiszoekingen kon het FAST van de Federale Politie, in samenwerking met collega’s van de Lokale Politie van Antwerpen, een man arresteren die gezocht werd door de Italiaanse autoriteiten. De betrokkene, een Albanees, stond onder Europees aanhoudingsbevel in het kader van een lopend opsporingsonderzoek. Hij wordt nu voorgeleid voor de onderzoeksrechter die over zijn uitlevering aan Italië zal beslissen.





