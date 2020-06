FAVV overweegt beroep in zaak van katje Lee

De soap rond katje Lee dan lijkt nog steeds niet voorbij. Vorige vrijdag besliste de rechter nochtans dat de kater mocht blijven leven.

Geen spuitje en daarmee de kous af, zou je denken, maar Selena Ali, het baasje van Lee, is vandaag opnieuw ondervraagd door het FAVV, het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. Selena zou met het katje terug naar Peru gaan om daar de quarantaineperiode uit te zitten, maar door de Coronacrisis zal dat wellicht niet lukken. Selena wil de quarantaine daarom thuis doen, onder toezicht van haar dierenarts. Het FAVV houdt alle opties en bekijkt of het in beroep gaat tegen de uitspraak.