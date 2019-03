FC De Kampioenenmarathon van 24 uur

Aan het Koninklijk Atheneum in Mortsel staan sinds gisteravond 135 mensen aan te schuiven. Morgen starten er de inschrijvingen. In Antwerpen is het centraal aanmeldingssysteem ook al van start gegaan, om kinderen in te schrijven in het basis- en het secundair onderwijs. In de meeste randgemeenten wordt er niet gewerkt met zo'n computersysteem. En dat zorgt ervoor dat er nog steeds ouders gaan kamperen