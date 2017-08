Febiac waarschuwt bromfietseigenaars die nog geen nummerplaat hebben

Nog meer dan 100.000 bromfietsen moeten voor het einde van het jaar ingeschreven worden en van een nummerplaat voorzien, anders zullen ze niet meer mogen rijden. Daar waarschuwt Febiac, de federatie van de automobiel- en tweewielerindustrie voor.

Sinds eind 2015 moeten alle bromfietsen, en ook drie- en vierwielers die hoogstens 45 kilometer per uur halen, ingeschreven zijn in België. Voor bromfietsen die vóór 31 maart 2014 werden gekocht, is er een overgangsperiode die loopt tot 10 december dit jaar. Febiac schat dat op dit moment ruim 95.000 bromfietsen en lichte drie- en vierwielers ingeschreven zijn. Dat is minder dan de helft van de circa 200.000 bromfietsen in ons land.

"Zonder nummerplaat zal men tegen het einde van dit jaar niet meer mogen rijden", waarschuwt Febiac. De inschrijvingsprocedure verloopt in twee stappen. Eerst moet de eigenaar het voertuig bij bpost laten registreren op basis van het gelijkvormigheidsattest. Hij krijgt dan een inschrijvingsformulier waarmee hij via de verzekeraar een nummerplaat kan aanvragen. De procedure kost 42 euro. Ook na afloop van de regularisatieperiode zal je je bromfiets nog kunnen inschrijven, maar dat proces dreigt volgens Febiac veel duurder uit te vallen.