Oppassen voor fraudeurs die geld willen aftroggelen met uw belastingaangifte

De federale overheidsdienst Financiën waarschuwt voor een 'ware plaag' aan fraudeurs die tijdens deze periode van fiscale aangifte gezinnen en bedrijven proberen op te lichten. De phishing of oplichterij kan zowel telefonisch, via sms of via e-mail gebeuren, waarbij zogezegd in naam van de FOD Financiën particulieren of bedrijven worden geviseerd. Bedoeling is geld of gegevens af te troggelen.

De oplichters zijn in deze periode van fiscale aangifte extra actief. 'Het is momenteel een ware plaag. Phishing is dagelijkse kost geworden', aldus woordvoerder Francis Adyns. 'Er zijn in deze periode van aangifte duidelijk meer phishing-gevallen.' De fraude is soms erg geraffineerd. In plaats van de officiële mail-extensie @minfin.fed.be wordt bijvoorbeeld @minfin.fgov.be gebruikt. 'Soms gebruikt men officiële extensies van andere overheidsdiensten. Of wordt in plaats van punt een streepje gebruikt.'

Ook de telefonische fraude gaat erg ver. 'Onze ambtenaren bieden tijdens de aangifteperiode telefonische hulp aan. Er zijn al oplichters die zich via de telefoon voordien als een ambtenaar van Financiën en voorstellen om te helpen met de aangifte. Soms wordt zelfs het nummer van Financiën gekaapt.' Op de site van de FOD Financiën staan tips over hoe fraude te herkennen en vermijden.

(foto @ Belga)