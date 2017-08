Federatie Oldtimers gaat stappen ondernemen tegen lage-emissiezone

De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen gaat deze maand nog gerechtelijke stappen ondernemen tegen de Antwerpse lage-emissiezone. De federatie komt op voor de belangen van oldtimers en vindt het niet kunnen dat ook eigenaars van oldtimers beboet worden als ze met hun wagen de stad in rijden.



De eerste maanden van de lage emissiezone werden oldtimers nog min of meer gedoogd, maar nu worden er dus ook boetes uitgeschreven. Die kunnen oplopen tot 350 euro. Oldtimers maken slechts 1 procent uit van het wagenpark, klinkt het. En ze leggen maar een beperkt aantal kilometers per jaar af. De federatie stapt nu eerst naar de politierechtbank met concrete boetes. Als er daar geen gelijk krijgt is ze van plan naar het Hof van Cassatie te stappen