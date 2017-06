Feest in stadsbrouwerij

Er is wat heibel over onze frieten. De Europese commissie denkt eraan om te verbieden dat frieten twee keer worden afgebakken. Want er komt dan mogelijk een kankerverwekkende stof vrij. Daarom zouden aardappelen eerst geblancheerd moeten worden. Vlaams minister Weyts zegt in een brief aan de Europese commissaris dat dat in strijd is met onze frietcultuur. En ook de Antwerpse frituristen zijn heel duidelijk: blijf van onze frieten af.