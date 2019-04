In het voetbal heeft Rupel Boom zich verzekerd van een verlengd verblijf in de eerste amateurklasse, en dat uitgerekend tegen Lierse Kempenzonen. De club die tijdens dit seizoen het trainersduo Dave De Herdt en Urbain Spaenhoven overnam van Rupel Boom. Spaenhoven is ondertussen ook alweer weg bij Rupel Boom, maar toch was dit, zeker voor de supporters, dé match van het jaar in Boom.