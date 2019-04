Na bijna 14 maanden werken aan de Guldenvliesstraat bedient tramlijn 4 binnenkort opnieuw het volledig traject van Silsburg naar de Groenplaats en voort naar Hoboken. Maar vandaag was er al feest op de Kioskplaats, in het centrum van Hoboken dus, want daar is tram 4 vandaag al ingereden. De handelaars daar halen opgelucht adem.