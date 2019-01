In de Antwerpse haven zijn vanmiddag 18 containers in het water gevallen, ter hoogte van de Noordzeeterminal aan de Zandvlietsluis.Hoe het incident kúnnen gebeuren, is onduidelijk. Wellicht was het schip waarop de containers stonden onstabiel. En wát er in de containers zit, is ook nog niet bekend. Maar niets wijst erop dat het om gevaarlijke stoffen zou gaan. Uit voorzorg gold er iets meer dan twee uur een op- en afvaarverbod op de Schelde. Omdat het een rustige dag is, is de hinder voor het scheepvaartverkeer beperkt gebleven. Sleepboten hebben intussen de containers naar de zijkant verplaatst. Foto Belga