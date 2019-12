Feestelijke bloedinzamelingen op 2 en 9 januari

Om het nieuwe jaar goed in te zetten trakteert het Rode Kruis Merksem alle donoren die op 2 en 9 januari bloed komen geven op alcoholvrije bubbels en lekkere hapjes.

Bent u ‘vaste klant’ of komt u misschien voor de eerste keer bloed geven? Iedereen is welkom om op 2 en 9 januari bloed te komen geven in Feestzaal Wigenhof in Merksem! U kan gewoon langskomen zonder vooraf een afspraak te maken. Neem wel uw identiteitskaart mee.