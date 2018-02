Feestelijke opening vernieuwde bibliotheek Driehoek

Nu zaterdag, 24 februari, heropent bibliotheek Driehoek in Ekeren officieel de deuren. De bib was drie maanden gesloten voor een grootscheepse renovatie. Sinds november vorig jaar konden bewoners er al opnieuw terecht maar nu is er een groot openingsfeest. In 2018 viert de bib van Ekeren ook haar 50ste verjaardag: twee redenen om te feesten dus.

De bibliotheek is op het gelijkvloers helemaal opnieuw ingericht. In de vernieuwde bib verschuift het accent van louter materialen uitlenen naar beleving. Ook de muziek- en de jeugdwerking nemen een prominente plaats in.

Op de benedenverdieping is er een ‘marktzone’ met op maat gemaakte meubels die de klanten aanzetten om de collectie op een andere manier te gebruiken en te bekijken.

Voor de jongste lezertjes is er een ‘leesnest’.

Bezoekers kunnen in de koffiehoek - op papier of tablet - kranten van over de hele wereld lezen.

De centrale balie is vervangen door een infopunt waar iedereen terecht kan met alle mogelijke vragen: tips voor boeken of hulp om een tijdschrift te lezen op de tablet.

Om de muziekwerking te ondersteunen staat er in bib Driehoek een digitale jukebox. Dat is letterlijk een oude jukebox die omgebouwd werd en voorzien van 2 computers met touchscreens en hoofdtelefoons. Bezoekers kunnen hiermee nieuwe muziek ontdekken en grasduinen in de collectie. Ook interessante websites over muziek krijgen een plaats in de jukebox. En wie dat wil, kan zelf zijn favoriete muziek toevoegen aan de jukebox en hiermee andere gebruikers inspireren. Medewerkers van de bib staan klaar om hierbij te helpen.

Bib Driehoek is nu ook een selfservicebibliotheek met een zelfuitleeninstallatie. Klanten kunnen zelf hun geleende materialen beheren. Er is altijd een bibmedewerker aanwezig om te helpen indien nodig.

Programma openingsfeest

Zaterdag 24 februari om 11.30 uur wordt de vernieuwde bib officieel ingehuldigd door schepen voor cultuur Caroline Bastiaens en districtsburgemeester Koen Palinckx. Aansluitend stelt Maud Vanhauwaert haar nieuwe stadsgedicht ‘Lezer’ voor en tonen studenten van de Karel de Grote Hogeschool een filmpje over bib Driehoek.

De namiddag heeft een gevarieerd programma:

Tussen 13 en 16 uur zijn er workshops Kokedama (zwevende planten maken).

Om 13.30 uur is er een meet & greet met Ketnet-wrapster Charlotte Leysen

De hele namiddag (tot 17 uur) zijn er optredens van de Muziekacademie en C-koren en is er een workshop glasmozaïek, een schminkstand, een tentoonstelling ‘50 jaar bibliotheek Driehoek’ en animatie door steltloper Baron Gaston.

De Bibliotheek is gevestigd aan de Driehoekstraat 43 in Ekeren.

(foto : Frederik Beyens - Stad Antwerpen - District Ekeren)