Na een renovatie die meer dan drie jaar geduurd heeft, opent het ModeMuseum van Antwerpen (MoMu) dit weekend opnieuw de deuren. Met een actie op Brussels Airport wil het museum ook internationale toeristen warm maken om het museum te komen bezoeken. Zaterdag werden de passagiers die naar de Franse badstad Nice vertrekken, verwelkomd door het live gospelkoor Gospel Wingz. Het koor treedt dit weekend ook op in MoMu. Voor de gelegenheid werd gate A53 op de luchthaven in een feestelijk jasje gestoken. Passagiers die vanop deze gate vertrokken, kregen een klein cadeautje, een slaapmasker, en pralines. In totaal krijgen zo 4.000 passagiers op 37 vluchten van Brussels Airlines een geschenkje. Het gaat om vluchten die naar 18 Europese en Noord-Amerikaanse bestemmingen en Israël vliegen. De actie loopt nog tot en met woensdag. 'Ons museum heeft zeker en vast ook een internationale ambitie. Onze ontwerpers zijn al meer dan drie decennia gekend, buiten de landsgrenzen', zegt Kaat Debo, directeur van MoMu. 'Daarom vinden we het belangrijk om onze creativiteit ook uit te dragen naar de rest van de wereld. Iedereen met een hart voor mode is welkom in MoMu.' Vanaf dit openingsweekend tot en met 23 januari volgend jaar biedt MoMu tentoonstellingen, openluchtprojecten, stadswandelingen en andere activiteiten aan. 'We willen bezoekers verrassen met expo's, workshops, Fashion Balls in de straten, en een eigentijds kleed in de kathedraal', zegt Debo. 'Het modefestival 'Mode 2.021 Antwerpen - Mode/Bewust' verspreidt vijf maanden lang modecultuur over de hele stad, tot in de meest onverwachte hoeken, zelfs tot in de gates van Brussels Airport.