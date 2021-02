Feestje in de kelder

Omdat er een vermoeden was dat er geregeld feestjes georganiseerd worden in de kelder van een winkel aan de Everaertsstraat heeft de politie gisteren het pand in de gaten gehouden. Er kon vastgesteld worden dat meer mensen het pand binnen gingen dan dat er weer mensen buiten kwamen.

Toen ze de zo goed als lege winkel binnen gingen, kwam er net iemand met een biertje in de hand uit een van de privévertrekken. Met toestemming van de uitbater en in een rustige sfeer startte een controle. In de kelder vond de politie een aantal stoelen die samen stonden en lege flesjes bier. In een andere ruimte zaten negen mannen verstopt. Ze kwamen meteen tevoorschijn op vraag van de politie. In de kelder was geen verlichting en geen verluchting. Niemand van de aanwezigen droeg een mondmasker. Pas op vraag van de politie zetten ze het mondkapje op. Alle aanwezigen zijn geïdentificeerd en er is een proces-verbaal opgesteld. Twee personen zijn bestuurlijk gearresteerd omdat ze vermoedelijk illegaal in het land verblijven.

(foto Pixabay)