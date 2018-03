Feestje van inbreker eindigt in de cel

Een feestzaal in de Berkenrodelei in Hoboken kreeg in de nacht van zaterdag op zondag een ongewenste bezoeker over de vloer. Een getuige werd gealarmeerd door het breken van glas en verwittigde de politie. De deur van de zaal werd beschadigd, maar de verdachte had zichzelf geen toegang kunnen verschaffen.

De politie trof in de buurt een jonge man aan die zich bijzonder verdacht gedroeg en bovendien gekend was voor verschillende feiten. Hij kon niet verklaren waarom hij in het midden van de nacht zo ver van huis was. Er werd op de locatie ook een koevoet gevonden.

Tijdens een huiszoeking bij de verdachte werden onder zijn bed drie laptops aangetroffen, waarvan 1 geseind stond als gestolen. De verdachte en de laptops werden meegenomen. De technische bijstand kwam ter plaatse om de feestzaal af te sluiten.