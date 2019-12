Feestweekend nieuwe tramlijnen Noorderlijn op 7 en 8 december

De werken van de Noorderlijn aan de Italië- en Frankrijklei en het premetrostation Opera zijn afgerond. De tramlijnen en het premetrostation zullen tijdens het feestweekend van 7 en 8 december in gebruik genomen worden. Minpuntje is de inkoring van lijn 8 tot aan premetrostation Astrid en het verdwijnen van lijn 70.

Op zaterdag 7 december vindt de officiële ingebruikname van station Opera plaats. Op zondag 8 december gaan de nieuwe tramlijnen dan effectief in exploitatie voor het grote publiek. Vanaf dan wordt ook lijn 70 afgeschaft en wordt het keerpunt van lijn 8 het premetrostation Astrid. En dat stuit op onbegrip van Openbaar Vervoer Nu en de pendelaars. Die pendelaars zullen in de stations Zegel of Astrid moeten overstappen op tram 10. Op spitsuren met de overvolle trams zal dat voor nog meer ontevredenheid zorgen.

Tram 8 rijdt nu nog (even) van de Park & Ride in Wommelgem tot het Zuid via de leien. Door de inkorting worden belangrijke haltes zoals Opera en Nationale bank niet meer bediend via lijn 8. Daar zijn veel overstapmogelijkheden in verschillende richtingen. Met een terminus aan de Nationale bank was dat probleem opgelost.

Sonja Loos, woordvoerder van De Lijn heeft laten weten dat het doortrekken van Lijn 8 tot aan de Nationale Bank minder eenvoudig is dan het lijkt en dat de keerlus daar niet geschikt is als permanent eindpunt van een tramlijn. Nu wordt de keerlus enkel gebruikt bij problemen. "Maar De Lijn zal het nieuwe tramnet nauw opvolgen en bijsturen als het moet", alsdus de woordvoerder.

Tram 70

Openbaar Vervoer nu stelt ook vragen bij het afscahffen van tram 70 van de Luchtbal tot aan het MAS. De Londenbrug niet gebruiken is miljoenen verspillen, zegt de actiegroep Openbaar Vervoer NU. De hele omgeving werd er heraangelegd om de tram te ontvangen. Toch zegt De Lijn dat het nog niet duidelijk is of er in de toekomst terug een tramlijn zal rijden.

Een stuk van die Lijn 70 wordt overgenomen door Lijn 1 en door Lijn 24. Die laatste gaat nu van Silsburg naar de Melkmarkt in het centrum. Maar die wordt nu afgeleid naar de eindhalte aan het havenhuis.

Het lijkt erop dat de pendelaars veel meer gaan moeten overstappen en met een tekort aan chauffeurs is dat niet de ideale situatie.