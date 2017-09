Feitenrelaas van politie over incident Turnhoutsebaan

Vrijdagavond zijn twee inspecteurs van het Orida fietsteam tijdens een opdracht belaagd, bedreigd en aangevallen door verschillende individuen op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. Bepaalde media twijfelen aan de objectieve informatie die vandaag door de politie van Antwerpen over deze respectloze incidenten is bekendgemaakt. Om die reden maakt de Antwerpse politie een gedetailleerd feitenrelaas bekend.

In de loop van de avond van 1 september vernam een van de fietsteams het signalement van een voertuig dat roekeloos rijgedrag vertoonde in de omgeving van de Simonsstraat. De informatie werd door de militairen aan de politie overgemaakt. De politieploegen op het terrein keken uit naar de opgegeven auto.

Onaangepaste rijstijl

Om 18.40 uur stond het team stil voor het rode verkeerslicht aan de Kerkstraat, op het kruispunt met de Turnhoutsebaan. Een zwarte wagen trok hun aandacht omdat de vrouwelijke bestuurder in het midden van het kruispunt uitstapte, kabaal maakte en opnieuw instapte. Het voertuig reed verder in de richting van de Singel. De bestuurster bleef luidkeels roepen en tieren. Ze vervolgde haar weg met een onaangepaste rijstijl.

Achtervolging met fiets

Het fietsteam zette meteen de achtervolging in. Omdat de inspecteurs vreesden dat de wagen betrokken zou raken bij een zwaar ongeval, gezien het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder, werd meteen versterking gevraagd. De wagen reed over de bijzonder overrijdbare bedding en haalde de file langs links in. De bestuurder bleef over de bedding rijden tot aan het kruispunt met de Kroonstraat. Op de kruising van de Turnhoutsebaan met de Kroonstraat zagen de inspecteurs dat de bestuurster van de wagen het rode verkeerslicht negeerde. Hetzelfde deed de bestuurster op het kruispunt met de Eliaertsstraat. Omdat het voertuig versnelde, raakte het fietsteam de wagen even kwijt. Meteen daarna kwam de auto met hoge snelheid op hen af.

Respectloos geweld

De eerste inspecteur stapte van zijn fiets en plaatste die in het midden van de bijzonder overrijdbare berm. Ze maanden het voertuig aan om te stoppen, maar de bestuurster negeerde dat bevel. Meer zelfs, ze reed al zwalpend op de inspecteur af. De vrouw naderde met hoge snelheid en toonde geen enkele intentie om te vertragen of te stoppen. De inspecteur trok zijn wapen en richtte dat op de aanrijdende wagen. Gezien de situatie kon de inspecteur niet anders dan weg te springen om een aanrijding te voorkomen. Op dat ogenblik week de bestuurster uit naar rechts en reed ze de Jaak Braeckeleerstraat in. Meteen daarna botste het voertuig tegen een metalen beugel kwam het tot stilstand.

Het duo van de politie begaf zich met het dienstwapen in de hand naar het voertuig en ze sommeerden de inzittenden om de handen duidelijk zichtbaar te houden. Ze benadrukten hierbij dat ze van de politie zijn.

Het oog van de inspecteurs viel naast de vrouwelijke bestuurder ook nog op een vrouwelijke passagier vooraan en twee jonge meisjes die zonder veiligheidsgordel achteraan in de wagen zaten. De inspecteurs begeleidden de bestuurster bij het verlaten van de wagen en trachtten haar te handboeien. De dame begon luidkeels te roepen. Tegelijk werden de inspecteurs belaagd door verschillende omstaanders. De bestuurster maakte hiervan gebruik om een poging te ondernemen om weg te vluchten van de politie. Ondanks dat de inspecteurs constant belaagd, bedreigd, bekogeld, gestampt en geslagen werden, slaagden ze er wel in om de dame bij hen te houden.

De betrokken dame probeerde de inspecteurs in de menigte te trekken bij haar poging om te ontkomen. Ze viel daarbij over een van de fietsen van het Orida fietsteam. Ook de passagier die vooraan in de wagen zat, begon zich weerspannig te gedragen. Ze kon ontkomen omdat de omstaanders in die mate het werk van de politie hinderden, en dat het niet langer veilig was om de vrouw koste wat het kost te weerhouden. Tijdens de schermutselingen werd gebruik gemaakt van pepperspray om agressievelingen op een afstand te houden. Wanneer de ploegen in bijstand uiteindelijk aankwamen, waren de agressors al verdwenen in de menigte.

De bestuurster werd overgebracht naar het dienstvoertuig van een patrouille in bijstand. De dame weigerde om haar veiligheidsgordel aan te doen. Ook tijdens het transport naar het kantoor aan de Noorderlaan, ontdeed de dame zich herhaaldelijk van haar veiligheidsgordel en weigerde ze elke vorm van medewerking.

Verwondingen inspecteurs

Een van de inspecteurs liep een arbeidsongeschiktheid van tenminste 3 dagen op en dat ten gevolge van een harde trap ter hoogte van het kruis. Bovendien zijn er verschillende kneuzingen vastgesteld door slagen en projectielen die hij te incasseren kreeg. De inspecteur is zwaar aangeslagen door de blinde agressie waarvan hij en zijn collega het slachtoffer werden. Die laatste liep enkel wat blauwe plekken op en bleef met stramme spieren achter. Ook hij is zwaar onder de indruk van de feiten maar kan aan het werk blijven.

Schade aan politiemateriaal

De exacte schade aan de fietsen moet nog opgemeten worden. Van een fiets is het zadel alleszins afgebroken ter hoogte van de zadelrails. De uniformen van de twee inspecteurs werden besmeurd door zaken en projectielen die in hun richting gegooid werden. Het gaat vermoedelijk om drankblikjes.

Verder onderzoek

Er wordt onderzoek verricht naar de beschikbaarheid van nuttige beelden van de incidenten. Die zullen bekeken worden om een goed beeld te kunnen maken van het incident. Voorlopig zijn er nog geen identificaties mogelijk van de aanstokers van het geweld.

Bron: Lokale Politie Antwerpen