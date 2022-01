Nieuws Fel gecontesteerde goudraffinaderij mag nog drie jaar blijven

Drie jaar mag goudraffinaderij Value Trading nog blijven in de Jacob Jacobsstraat, in de joodse buurt in Antwerpen. Dat heeft de provincie gisteren beslist, maar wou ze toen nog niet bevestigen.