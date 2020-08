Nieuws Tandarts zorgt voor primeur met nieuwe snavel voor oehoe

Een zwaar toegetakelde oehoe – die vorige week in het dierenopvangcentrum in Kapellen – werd binnengebracht, stelt het goed. Het beestje was gewond aan zijn snavel en kon dagenlang niet meer eten. De medewerkers van het dierenopvang-centrum wisten er geen raad mee en brachten de grote uil naar de tandarts. Die maakte een nieuwe snavel voor de oehoe ... en sindsdien gaat het beter.