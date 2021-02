FelixArchief verwerft het archief van Robbe De Hert en Fugitive Cinema

Universiteit Antwerpen schenkt het archief van de Antwerpse filmregisseur Robbe de Hert en van het filmerscollectief Fugitive Cinema aan het FelixArchief. In het stadsarchief is de ervaring en expertise aanwezig om deze bijzondere archieven op vakkundige en duurzame wijze (in hun totaliteit) te bewaren. Het college legt nu aan de gemeenteraad voor deze schenking te aanvaarden.

De archieven van Robbe De Hert en Fugitive Cinema bevatten naast filmmateriaal, foto’s en dia’s ook scripts, scenario’s, affiches en briefwisseling met de film- en culturele wereld. Ze vormen een uitzonderlijke bron voor de kennis van de Antwerpse en Vlaamse filmcultuur. Het FelixAchief zal de archieven bewaren en waar nodig laten digitaliseren. Cinematek (het Koninklijk Belgisch Filmarchief) en Meemoo (Vlaams Instituut voor het Archief) staan in voor de digitalisering en zullen het audiovisuele archief bewaren. Dit materiaal vraagt immers om heel bijzondere technieken en depots.

Bijzondere zorg voor deze archieven

De archieven werden eerder bewaard in Filmhuis Klappei en bij Robbe De Hert zelf. Daar bleek de grote omvang en rijkdom maar ook de noodzaak aan een goede materiële zorg. Afgelopen zomer gingen 2 jobstudenten aan de slag om de archieven te ordenen, een goede structuur te geven en te beschrijven. Omdat de archieven in de voorbije jaren wat stof hadden vergaard en omwille van corona, gebeurde dit met de nodige voorzorgen zoals PPT2-mondmaskers, nitrilhandschoenen en een schort, en ontsmettingsgel. De archieven zijn ondertussen allemaal gereinigd en gesorteerd.

De Universiteit Antwerpen en het FelixArchief werken nu samen om de archieven verder te verwerken. Dit academiejaar organiseren docenten Gertjan Willems en Steven Jacobs bovendien een seminarie met masterstudenten Filmwetenschappen om het archief te onderzoeken. Het FelixArchief begeleidt de studenten en de onderzoekers bij het inventariseren van de de archieven.

Over Robbe De Hert

Op 24 augustus 2020 moesten we afscheid nemen van regisseur Robbe De Hert (1942-2020), één van de pioniers van de Vlaamse cinema. Het grote publiek kent hem vooral van zijn films ‘De Witte van Sichem’ (1980), ‘Blueberry Hill’ (1989) en ‘Lijmen/het Been’ (2000). Hij was ook het boegbeeld van het sociaal-politiek geëngageerde filmerscollectief Fugitive Cinema opgericht in 1966.

(foto © Belga)