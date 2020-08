Felle buien, veel wind en kans op onweer

Vandaag wordt het heel wisselvallig, met regelmatig felle buien en kans op onweer. De maxima gaan van 18 tot 23 graden. Er zijn ook rukwinden mogelijk tot 55 kilometer per uur, voorspelt het KMI.

Deze ochtend wisselen wolken en opklaringen elkaar af. In de loop van de dag wordt het erg wisselvallig met buien, die vooral in de namiddag intens kunnen zijn en vergezeld van plaatselijk onweer. De maxima schommelen tussen 18 graden aan zee en in de Ardennen en tot 23 graden in het centrum van het land. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit zuidwest tot west-zuidwest, met rukwinden tot 55 km per uur.

Vanavond blijft het wisselvallig met buien. In de nacht wordt het droger en rustiger. Tegen de ochtend vergroot de kans op buien opnieuw vanaf het westen. De minima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. Zaterdag blijft het weer heel onstabiel. In de ochtend vallen er buien aan de kust en later ook in het binnenland. Ze kunnen plaatselijk erg intens zijn en worden ook onweerachtig, vooral dan in het westen en het centrum van het land. Het is fris met maxima tussen 17 en 20 graden. De wind is vrij krachtig tot krachtig uit noord tot noordwest aan de kust. In het binnenland is de wind matig, eerst uit zuidwest, later uit westzuidwest tot westnoordwest. Er zijn rukwinden mogelijk tussen 50 en 60 km per uur.