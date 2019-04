Festival Borgerwood stopt ermee

Het is over en uit met Borgerwood, het jaarlijkse festival op Spoor Oost in Borgerhout. En het is een definitief vaarwel. Na vier edities houdt de organisatie het voor bekeken.

Noodgedwongen, zo blijkt. Want het festival haalde nooit de nodige bezoekersaantallen om te overleven. Bovendien had het festival met heel wat pech te kampen. Bij de eerste editie in 2015 moest de eerste dag worden afgelast door stormweer. Een benefietactie zorgde ervoor dat het festival het jaar erop tóch kon doorgaan. In 2017 stond zelfs Millionaire op het podium en vorig jaar Coely en School is Cool. Maar ook grote namen trokken niét het grote publiek. En dus trekken de organisatoren met veel spijt maar bloednuchter er de stekker uit.

