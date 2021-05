Comedian Michael Van Peel, die kennen we het best wanneer hij de politiek fileert op een groot podium. Maar de comedian heeft nog een andere passie ook: de wereld rondrijden op z'n Vespa. Twee jaar geleden sprong Michael Van Peel op z'n geliefde Vespa en reed vanuit Schoten naar het meest noordelijke punt van Europa: de Noordkaap in Noorwegen. Zijn ervaringen goot hij nu in een boek: Nordkapp Stories. Een verhaal over het onderweg zijn én over de boeiende figuren die hij onderweg tegenkwam.