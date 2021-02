Fiets- en wandelbrug over de Vliet in Hemiksem

Tijdens de Gemeenteraad van Hemiksem gisteren, werd de onderhandelingsprocedure goedgekeurd om de fiets- en wandelbrug over de Vliet te realiseren.

Deze brug zal het kerkplein van Schelle verbinden met de zuidvleugel van de Abdij in Hemiksem. In de toekomst komt in deze zuidvleugel immers de intergemeentelijke bibliotheek (samen met Schelle en Niel). De totale kost voor het plaatsen van de brug en de aanliggende fiets- en wandelpaden is geraamd op 766.000 euro.

Vanuit de Vlaamse en Provinciale overheid komt er een subsidie van ongeveer 150.000 euro. De gemeente Hemiksem en Schelle nemen het overige gedeelte voor hun rekening war neer komt op ongeveer 308.000 euro. De omgevingsvergunning is al afgeleverd, de start van de werken wordt verwacht begin augustus. Als alles volgens plan verloopt zal de brug open zijn tegen april 2022.