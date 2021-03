Mobiliteit en Verkeer Fiets gepikt? Wijnegem schiet te hulp

Een maand lang een gratis fiets voor mensen van wie de fiets gestolen is. Dat is wat de gemeente Wijnegem haar inwoners aanbiedt. In de tussentijd kunnen de slachtoffers van een diefstal dan zoeken naar hun oude fiets. De gemeente wil haar inwoners zo ook stimuleren om sneller aangifte te doen bij de politie.