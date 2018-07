Fiets in de spectaculaire haven van Antwerpen

Bij goed weer kan u picknicken met zicht op het Deurganckdok. Of gezellig een terrasje doen op het dorpsplein van Lillo. Wil u iets weten over de grootste sluis ter wereld, over de vroegere gaarkeukens voor dokwerkers of over Fort Liefkenshoek? Vraag maar raak aan de ervaren gids. Na veertig boeiende kilometers staat u als een volleerd havenkenner weer terug aan het vertrekpunt. Daarnaast is er oog voor de natuur in de omgeving: u spot vogels in het riet en fietst langs rustige polderdorpen.

n juli en augustus (zie website www.fietsenindehaven.be voor de beschikbare data)

vertrek: 10 uur aan het MAS Havenpaviljoen

aankomst: rond 16 uur aan het MAS Havenpaviljoen

bijna 40 km (ca. 10 tussenstops)

gratis

vooraf inschrijven via de website fietsenindehaven.be is verplicht

(bericht en foto : Stad Antwerpen)