Fiets kan gratis mee op de trein tot eind 2020

Van 1 juli tot 31 december 2020 zullen reizigers hun fiets gratis kunnen meenemen op de trein. Dat bevestigt de NMBS. Reizigers moeten wel over een biljet met 'fietssupplement' beschikken, maar dat biljet zelf zal dus gratis zijn. Begin juni besliste de zogenaamde superkern - de regeringstop en de partijen die de volmachten steunen - om aan elke inwoner een reeks gratis treinritten te bezorgen. Na overleg is het oorspronkelijk voorstel nog bijgestuurd. Zo zal het niet gaan om een tien gratis ritten voor iedereen, maar om een kaart met twaalf gratis ritten die op naam kan aangevraagd worden. In het oorspronkelijke plan stond ook het voornemen om het supplement voor fietsen op de trein te schrappen. De NMBS bevestigt dat die maatregel behouden blijft. Reizigers zullen tussen 1 juli en 31 december gratis hun fiets kunnen meenemen op de trein. 'Reizigers dienen echter wel te beschikken over een biljet 'fietssupplement', opdat NMBS een overzicht houdt van de eventuele toevloed van fietsen in de treinen', legt woordvoerder Bart Crols uit. En omdat het aantal fietsplaatsen per trein beperkt is, moet de reiziger ook altijd eerst de treinbegeleider contacteren 'om te zien of de plaatsen niet bezet zijn'. Maar dat is nu ook al het geval. Reservatie voor groepen is voorlopig niet toegestaan 'omwille van logistieke en veiligheidsredenen'.