Fiets langs de architectuurtoppers in de stad

De bewegwijzerde Architectuurroute neemt u mee langs klassiekers, verborgen parels en nieuwe wijken. Erg handig voor wie op één namiddag alle architectuurtoppers in de stad wil zien. Spring op de fiets en houd uw camera klaar.

Het Steen, het stadhuis, het MAS en de kathedraal zijn gezicht van Antwerpen. Maar kent u ook het geboortehuis van Panamarenko met zijn helikopterplatform? En de modernistische gebouwen in Deurne? De belle-époquewijk van Zurenborg?



Ook gloednieuwe architectuur ligt op de route. Zoals het Havenhuis of de Parkbrug aan Park Spoor Noord, die brug met ‘gaten’ erin. En ooit gehoord van het Noorderpershuis? Daar kan u even uitblazen met een Seefbiertje. Op deze plaatsen voelt u hoe de stad leeft en groeit. Vergeet uw smartphone of fototoestel niet. Bent u fan van Instagram? Bekijk dan de suggesties voor toffe kiekjes.

Haal uw gratis fietsplan af