Een pintje en een nieuwe fietsband aub

Het district Deurne, introduceert, i.s.m. de Provincie Antwerpen en de Fietsersbond Deurne, ‘Fietsers Welkom’-horecazaken. Een dergelijke horecazaak is een fietsvriendelijke plek waar fietsers kleine herstellingen kunnen uitvoeren, even kunnen uitrusten, iets kunnen eten of drinken, toeristische info kunnen krijgen en waar ze hartelijk ontvangen worden.

Door het district Deurne lopen verschillende fietsroutes en zijn er enkele belangrijke fietsknooppunten waardoor veel fietsers het groene district doorkruisen. Comfortabele fietspaden, aantrekkelijke routes en een fraai landschap, maken een fietstocht door Deurne fijn. Maar net zo belangrijk zijn de gezellige cafés onderweg.

De eerste vier ‘Fietsers Welkom’-horecazaken in Deurne zijn : Café Den Eik, Kasteel Rivierenhof, Tsjaplin en @The Park. Ze zijn te herkennen aan de ‘Fietsers Welkom’-sticker.Fietsers kunnen er terecht voor een deugddoende pauze, hebben er de ruimte en het materiaal om kleine herstellingen te doen en kunnen er toeristische info krijgen. Deze zaken krijgen ook een vermelding als ‘Fietsers Welkom’-zaak op www.deurne.be en www.provincieantwerpen.be.

Het district Deurne bezorgde hen:

een fietskoffer met klein herstelmateriaal en een degelijke fietspomp;

fietsbeugels in de onmiddellijke omgeving van hun zaak, waar bezoekers fietsen kunnen stallen;

bewegwijzering naar ‘Fietsers Welkom’-horecazaken, onder de bordjes van de knooppunten.



De Provincie Antwerpen stimuleert uitbaters om zich te engageren als ‘Fietsers welkom’-horecazaak. De Fietsersbond engageerde zich om de Deurnse horecazaken te onderzoeken en hen warm te maken voor de aanvraag van het label. Zij zullen dit in de toekomst blijven doen. Het district blijft in de toekomst zorgen voor een financieel steuntje in de vorm van de fietskoffer, de fietsbeugels en de bewegwijzering.

(foto : Pixabay)