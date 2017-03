Fietsbrug aan Hof Savelkoul in Mortsel

Vrijdag kunnen geïnteresseerden terecht op een infotentoonstelling over de fietsostrade F11 (tussen Antwerpen en Lier). Daar worden ook de plannen voor de fietsbrug aan Hof Savelkoul voorgesteld.

De F11 is de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier. In Mortsel loopt die vanaf de luchthavenlei langs de noordzijde van de spoorweg. Ter hoogte van de Pater Renaat De Vostunnel en Hof Savelkoul zal de fietsostrade de sporen kruisen door middel van een fietsbrug. In Boechout loopt de F11 verder door de Victor Heylenlei en de Oude Steenweg richting Lier.

"Deze fietsbrug is een eerste schakel van de F11, de fietsostrade tussen Antwerpen en Lier. Langs de brug fiets je snel en veilig van het centrum van Boechout richting Antwerpen. Dankzij Europese steun kunnen we deze brug versneld realiseren. Begin 2018 hopen we van start te kunnen gaan met de werken." zegt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor mobiliteit.

Iedereen kan het voorstel voor de aanleg van de fietsostrade, inclusief fietsbrug bij Hof Savelkoul, bekijken op een infotentoonstelling vrijdag 24 maart van 19 tot 21 uur in het stadhuis van Mortsel.