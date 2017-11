Fietsbrug IJzerlaan: aanloophelling Merksem op 30 november klaar

De definitieve toplaag van de aanloophelling kan pas in het voorjaar van 2018 geplaatst worden, daarvoor moet het iets warmer zijn. Vandaag is de aanloophelling voorzien van een tijdelijke antisliplaag.

Nadien gaan de werken in de omgeving verder. Rond de aanloophelling van de fietsbrug in Merksem wordt het nieuwe park afgewerkt. Verderop richting de Groenendaallaan wordt tussen de bermen van de oude aanloophelling een tijdelijke weg aangelegd. Ook de Vaartkaai wordt verder afgewerkt en het Albertkanaal verbreed. Tegen de zomer van 2018 moeten deze werken voltooid zijn.

Fietsomleiding in Merksem verdwijnt

Op 30 november vervalt de omleiding voor fietsers via de Oude Bredabaan. Het fietspad in de Campiniastraat is dan opnieuw verbonden met de fietsbrug.

Sinds 13 oktober is de doorgang onder de Ingenieur Menneslaan, ter hoogte van de waterzuivering aan IJskelder, afgesloten voor alle verkeer. De vroegere Ingenieur Menneslaan kruisen is dan niet langer mogelijk en het fietspad in de Campiniastraat kan niet bereikt worden vanaf de fietsbrug. Fietsers volgen de omleiding via de Oude Bredabaan om de Groenendaallaan te bereiken.

Beurtelings verkeer op de Vaartkaai

Waar de oude IJzerlaanbrug stond, moet het verkeer beurtelings passeren op de Vaartkaai. Voor voetgangers en fietsers worden op de Vaartkaai twee veilige oversteekplaatsen ingericht.

