Fietsbus kent goede start

Sinds 3 april kan voortaan elke havenwerknemer gratis de fietsbus door de Tijsmans- en de Liefkenshoektunnel nemen. Van daaruit kunnen ze hun traject al fietsend verder zetten richting woonst of bedrijf. Consulent mobiliteit Jan Buytaert is de man die dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. Drie weken na de lancering is de teneur overduidelijk: de fietsbus kent een goede start!

“Nergens ter wereld kan je met de fiets op een bus van en naar het werk. Naar analogie met skibussen dachten we eerst met een aanhangwagen te werken, maar het in- en uitladen van de fietsen is daarin te omslachtig. Daarna kwam het idee van de gelede bus. Het was een lange zoektocht om geschikte voertuigen op de kop te tikken. Uiteindelijk vonden we een lot prima bussen in Nederland. Het zijn absoluut geen afdankertjes, ze zijn technisch ook volledig opnieuw gereviseerd en kregen een herkenbare, inspirerende look.”



Op een steenworp wonen en 35 km omrijden

“Op het einde was het een race tegen de klok om ze om te bouwen. We hebben er zoveel mogelijk stoelen uitgehaald, om zo horizontale en verticale plaatsen te creëren. Vervolgens zijn we letterlijk zelf met de fiets op de bus gegaan om de indeling te testen. Wij zijn nog altijd aan het kijken of er nog meer capaciteit mogelijk is. Lichtere fietsen kunnen aan een fietshaak hangen, de zwaardere zet je tussen een steunbalustrade. Een derde optie is om gewoon zoals op een lijnbus recht te staan en de fiets aan de hand houden.”



“We merkten al lang dat er nood was aan een oplossing voor mensen die met de fiets de Schelde over willen. Wie van Ekeren, Stabroek, Hoevenen en dergelijke naar Linkeroever wil fietsen, moet daar algauw 35 kilometer voor omrijden naar een veer of fietstunnel. Hetzelfde als je vanuit Beveren naar Rechteroever moet. Terwijl dat via de Tijsmans- of Liefkenshoektunnel op een steenworp ligt. Die afstand maakt een verschil tussen wel of niet met de fiets gaan en die afstand nemen we nu weg. Daarom kozen we ervoor dit idee zo snel mogelijk te realiseren en gaandeweg bij te sturen. Een oplossing voor de fietsers vonden we belangrijker dan lange studies en proefperiodes. ”





(foto : Port of Antwerp)